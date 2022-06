Após reportagem do A TRIBUNA que mostrou que pacientes com Covid-19 residentes em Rondonópolis estavam sendo transferidos para leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Primavera do Leste em função da inexistência de UTI Covid na cidade, políticos se manifestaram e cobraram uma solução do Governo do Estado com a reativação de UTI Covid em hospitais de Rondonópolis.

Contudo, mesmo diante das cobranças, o Governo do Estado indicou que não reabrirá os leitos em Rondonópolis e disse que a Prefeitura pode abrir caso entenda necessário.

A cobrança foi feita tanto por parlamentares da Assembleia Legislativa como por vereadores. A vereadora Marildes Ferreira (PSB) foi uma das que tomaram a frente nas cobranças, pedindo que o Governo do Estado tome providências imediatas, reativando leitos de UTI para pacientes com Covid-19 em Rondonópolis.

Marildes destacou que os casos de Covid vêm aumentando, bem como as internações e, por isso, é preciso que se reabram leitos de UTI na cidade.

A vereadora lembrou ainda que o Estado desativou os leitos de UTI Covid no Hospital Regional de Rondonópolis e também na Santa Casa e cobrou que sejam reabertos parte desses leitos, ou no Regional ou na Santa Casa, e seja garantido aos pacientes atendimento na cidade, sem que necessitem serem transferidos para Primavera do Leste.

Em resposta ao A TRIBUNA, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que a decisão pela desativação de leitos Covid-19 no Hospital Regional de Rondonópolis foi realizada em setembro de 2021, de forma colegiada, pelo Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública (COE-MT). Os leitos de referência em atendimento Covid-19 para a região estão localizados em Primavera do Leste.

“O Hospital Regional de Rondonópolis é utilizado como referência para a realização de cirurgias eletivas, com o objetivo de diminuir a demanda por procedimentos eletivos na região. Contudo, é importante frisar que a gestão municipal também pode disponibilizar leitos de referência Covid-19 no âmbito do seu município, caso entenda que é necessário”, disse em nota a SES.