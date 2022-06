Apesar do Município ter anunciado a proibição do tráfego de carretas, bitrens e treminhões na Avenida W-11 para se chegar ao Anel Viário ou à BR-364, conforme divulgado nesta semana pelo A TRIBUNA, desde o início, essa obra foi anunciada como sendo um prolongamento do Anel Viário e que teria justamente o objetivo de desviar o tráfego dos veículos pesados de dentro da cidade, configurando mais um caso de falta de visão e capacidade de planejamento.

Quando anunciou a proibição dos pesados e grandes veículos de carga pela Avenida W-11, o secretário Municipal de Trânsito, Lindomar Alves, afirmou que se tratava de uma medida adotada para atender a população, que se assustou com o grande número de veículos de carga trafegando pela via em meio aos bairros.

“O que não podemos aceitar é deixar porteira aberta com este tipo de veículo circulando no meio de bairros residenciais sem a devida infraestrutura, como elevados e trincheira”, afirmou.

Não há como não dizer que as medidas adotadas pelo secretário não sejam necessárias de certa forma, pois afinal de contas há vidas em risco e o poder público não pode se omitir diante de situações como essa.

Não é difícil entender que o tráfego desses veículos pesados não pode passar por entre bairros residenciais, principalmente se estes não contarem com as devidas estruturas, como disse com propriedade o secretário.

No entanto, ao mesmo tempo, o que assusta é o fato do poder público não ter visualizado isso anteriormente, desde a concepção do projeto do prolongamento da Avenida W-11, tendo anunciado como sendo uma extensão do Anel Viário. Inclusive, o Governo do Estado licitou a obra como sendo a pavimentação de uma rodovia municipal, que ligaria a BR-364 até o Anel Viário.

Em uma declaração feita no dia 27 de setembro de 2020, quando anunciou a parceria com o Governo do Estado para a construção do prolongamento da via, o prefeito José Carlos do Pátio (PSB) já falava da obra como mais uma alternativa de saída do município e que se tratava de um prolongamento do Anel Viário.

“Em uma conversa com o governador Mauro Mendes, o Estado firmou o compromisso que iria terminar o projeto do Anel Viário. Fiquei muito feliz que ontem que o Governo do Estado encaminhou para licitação a W-11 para nós fecharmos o Anel Viário”, afirmou na época.

Em fevereiro de 2020, o próprio governador Mauro Mendes (UB) já tinha tratado a obra como um prolongamento do Anel Viário.

“A obra vai tirar o grande fluxo de caminhões que vai para o terminal ferroviário, não precisando chegar aqui dentro de Rondonópolis. Os motoristas vão pegar o desvio e vai sair direto já próximo ao caminho do terminal”, declarou.

Isso também foi estampado em placas do Governo do Estado junto à obra, como mostra a foto nesta reportagem, tratando o projeto como “rodovia municipal”, o que confirma que realmente foi pensada como uma continuação do Anel Viário e serviria principalmente para o tráfego de veículos de carga.

Então, assim que a obra fosse concluída e liberada para o uso público, é natural que os motoristas de carretas, bitrens e treminhões começassem a usar a nova via.