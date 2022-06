As aulas serão ministradas pelo auditor federal de finanças e controle da Controladoria-Geral da União (CGU) Kleberson Roberto Souza. No total, serão 10 turmas de 50 alunos, a fim de contemplar os 141 municípios do estado, para os quais foi enviado ofício para designação do servidor indicado a participar da capacitação.

A ação, que se estende até dezembro deste ano, dá sequência à agenda de desenvolvimento e fortalecimento da administração pública municipal, estabelecida pelo presidente do TCE-MT, conselheiro José Carlos Novelli.

Além disso, o curso cumpre o art. 173 da Nova Lei de Licitações (Lei nº 14.133/2021), que prevê a capacitação, por parte dos tribunais de contas, de servidores e colaboradores designados para o desempenho das funções essenciais à execução da lei.

Atende ainda à resolução do Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas (CNPTC) que recomenda às Cortes de Contas a adoção de medidas para adesão dos jurisdicionados ao Portal Nacional de Compras Públicas (PNCP), bem como desenvolvimento de programas, atividades e eventos de formação e capacitação para cumprir com a nova legislação.