A Polícia Militar de Guiratinga prendeu, nesta quinta-feira (16/06), um suspeito por furtar uma agência bancária na região central do município.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada pela gerente do banco, após identificar que o local havia sido invadido.

De imediato, uma equipe de serviço se deslocou até o local onde não haviam mais ninguém no interior da agência. Foi constatado que a porta do interior da agência estava arrombada e que foram levados envelopes contendo documentos e que até o momento não havia tido falta de dinheiro.

Com as imagens das câmeras de segurança, os policiais conseguiram identificar o suspeito. A equipe se deslocou até a casa do homem e recuperou os documentos.

Ele se encontrava em estado mental comprometido e recém chegado de uma clínica psiquiátrica.

Diante dos fatos, o suspeito foi encaminhado à Central de Flagrantes para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.