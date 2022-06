O Programa de Pós-Graduação em Zootecnia (PPGZOO) da Universidade Federal de Rondonópolis (UFR), oferece 06 vagas para o curso de Mestrado 2022/2, na área de concentração Produção Animal e linhas de pesquisas Nutrição e Produção Animal e Melhoramento Genético Animal.

As inscrições podem ser feitas do dia 10 a 30 de junho de 2022. O PPGZoo não cobrará taxa de inscrição, sendo assim todos os candidatos serão isentos do pagamento da taxa. As inscrições serão realizadas por meio de processo protocolado pelo Sistema Eletrônico de Informação (SEI) na página oficial da UFR. A homologação das inscrições será divulgada no dia 05 de julho de 2022.