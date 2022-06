Agentes da Polícia Militar prenderam em flagrante, na noite desta quinta-feira (16/06), um homem acusado pelo crime de tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo.

Em uma ronda feita pela Polícia Militar no bairro Jardim Atlântico, um morador do local abordou os policiais e informou que teria um indivíduo fazendo comércio de ilícitos na rua Jorge Amado.

A Polícia Militar se deslocou até a referida residência e encontrou a venda em flagrante dos entorpecentes e o indivíduo sentado em uma cadeira com um binóculo no pescoço.

Foram encontrados no bolso do indivíduo 13 porções de cocaína, 2 porções de maconha, e no chão ao seu lado, enrolado em um papel alumínio mais 10 porções de cocaína, e 50 reais em espécie. Também foi encontrado na residência, uma espingarda Carabina calibre 38.

O suspeito foi detido pela Polícia Militar e encaminhado até a 1ª DP para devidas providências.