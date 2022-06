Ante a expectativa do anúncio de novo aumento nos preços da gasolina e do diesel, o presidente Bolsonaro escreveu, que a Petrobras pode “mergulhar o Brasil num caos”. E citou a greve dos caminhoneiros em 2018, que provocou alta nos preços e desabastecimento.

O mandatário afirmou que o governo federal, como acionista, é contra qualquer reajuste nos combustíveis, e voltou a falar em “lucro exagerado” da petroleira em plena crise mundial.

O Conselho de Administração da Petrobras aprovou, em reunião extraordinária realizada, aumento do preço da gasolina e do diesel. O encontro que decidiu o reajuste aconteceu durante o feriado, em convocação de emergência. Os valores devem ser anunciados hoje.

ULTIMATO

O ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Ciro Nogueira, usou as redes sociais para protestar, contra um possível novo aumento dos combustíveis que deve ser anunciado pela Petrobras. “Basta! Chegou a hora. A Petrobras não é de seus diretores. É do Brasil”, tuitou.

O Conselho de Administração da estatal teria se reunido por meio de encontro extraordinário na tarde desta quinta. A partir da reunião, a Petrobras pode anunciar reajuste de mais de 10% para o diesel.

Nogueira afirmou que é papel do governo federal e do Congresso Nacional “acabar de vez com esse abuso dos lucros bilionários na hora em que a empresa não pode virar as costas para o Brasil e os brasileiros”.

VICE

Dado até semanas atrás como nome certo para vice de Jair Bolsonaro na corrida presidencial deste ano, o general Walter Braga Netto entregou os pontos e já diz, em privado, que a ex-ministra da Agricultura Tereza Cristina é uma opção melhor para compor a chapa.

Com a estagnação de Bolsonaro nas pesquisas, Tereza Cristina voltou a ser cotada nos últimos dias para a posição de vice. Para os defensores da ideia, ela poderia ajudar a reverter a rejeição a Bolsonaro entre as mulheres. A ex-ministra é filiada ao Progressistas, antigo PP, partido do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira.

LICITAÇÃO

Sob a justificativa de acompanhar o avanço de organizações criminosas, o Superior Tribunal de Justiça abriu uma licitação para comprar quatro carabinas semiautomáticas calibre 5,56 milímetros (mm), padrão para as forças da Organização do Atlântico Norte (Otan), com capacidade de 30 cartuchos.

O pregão foi aberto no último dia 30 de maio. O processo está suspenso, no entanto, em razão de impugnação apresentada por uma empresa. “Com isso, as questões constantes da impugnação estão em fase de avaliação, para verificar a pertinência de acolhimento ou não, a fim de viabilizar a posterior republicação do edital”, explicou o STJ.

EXIGÊNCIAS E APOIO

A imagem do Brasil está duramente arranhada no plano internacional devido às críticas à política ambiental conduzida pelo atual presidente, Bolsonaro.

As mortes do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira no Amazonas, no entanto, elevou o desgaste a uma nova dimensão, e o tema da sustentabilidade voltou a ser tratado com destaque pelos pré-candidatos ao Palácio do Planalto.

Nesse contexto, o apoio eleitoral de Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente do primeiro governo de Luiz Inácio Lula da Silva, ganhou ainda mais importância para a campanha do ex-presidente para voltar ao Planalto.

VAGAS PARADAS

A Polícia Civil aqui do Distrito Federal, por meio do Instituto de Identificação, faz ação extraordinária de atendimentos para emissão de carteiras de identidade. Segundo a PCDF, serão disponibilizadas 1,6 mil vagas extras.

O agendamento deverá ser realizado, a partir das 12h desta sexta. Os atendimentos poderão ser agendados para os próximos dias 18 e 19/6 (sábado e domingo), das 7h às 19h, e 22 e 23/6 (quarta e quinta-feira), das 6h às 12h.

DE OLHO

Chegou aos ouvidos de Jair Bolsonaro que Tarcísio Freitas não tem falado nele em seus discursos.

Segundo relatos recebidos pelo presidente, seu ex-ministro, empenhado na estratégia de se descolar do presidente para atrair o eleitor não simpático aos extremismos de Bolsonaro, estaria deixando de lado a defesa do legado de Bolsonaro. Bolsonaro não emitiu opinião sobre o fato, ainda, mas o registrou.

AUXÍLIO BRASIL

A Caixa começa a pagar hoje a parcela de junho do Auxílio Brasil. Hoje recebem os beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) com final 1. O valor mínimo do benefício é de R$ 400.

As datas seguem o modelo do Bolsa Família, que pagava os beneficiários nos dez últimos dias úteis do mês. O Auxílio Brasil é coordenado pelo Ministério da Cidadania, responsável por gerenciar os benefícios do programa e o envio dos recursos para pagamento.

ACORDO

A Organização Mundial do Comércio chegou a um acordo sobre a primeira mudança nas regras comerciais globais em anos nesta sexta-feira, bem como um acordo para aumentar o fornecimento de vacinas contra a covid-19 em uma série de promessas que foram muito comprometidas.

Os acordos foram fechados nas primeiras horas do sexto dia de uma conferência de mais de 100 ministros do Comércio que foi vista como um teste à capacidade dos países de realizarem acordos comerciais multilaterais em meio a tensões geopolíticas exacerbadas pela guerra da Ucrânia.