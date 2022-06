Neste domingo (19/06), acontece o 7° Leilão beneficente em prol do Hospital do Câncer de Cuiabá e Rondonópolis (APOR). A festa inicia a partir das 11h, com o delicioso churrasco, leilão de gado e em seguida acontece o bailão com a animação da dupla Lula e Hagay.

O evento acontecerá na Chácara da Paróquia Bom Jesus, em Juscimeira (MT).

A organização e realização é da Loja Maçônica Mestre Airton Althemeyer, com o apoio de parceiros e voluntários.

CHURRASCO

O ingresso do espeto custa apenas R$ 60,00 e acompanha arroz, salada e mandioca.