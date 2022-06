Pacientes com Covid-19 que necessitam de leito em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em Rondonópolis estão sendo transferidos para Primavera do Leste.

Somente neste mês de junho, a Secretaria Municipal de Saúde confirmou o óbito de quatro pacientes moradores de Rondonópolis, que morreram em Primavera do Leste. Ontem (15), dois pacientes da cidade estavam internados no município vizinho.

A situação vem ocorrendo porque o Governo do Estado desativou todos os leitos de UTIs exclusivos para Covid-19 em hospitais de Rondonópolis.

Primeiro, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) fechou 20 leitos de UTI Covid que funcionavam no Hospital Regional. Depois foram desativados os leitos de UTI da Santa Casa de Rondonópolis.

Dos 20 leitos que funcionavam no auge da pandemia na Santa Casa em convênio com o Governo do Estado, todos foram fechados. No mês passado, os últimos 10 leitos de UTI em funcionamento na Santa Casa deixaram de receber pacientes.

A justificativa para a desativação dos leitos de UTIs nos hospitais de Rondonópolis dada pelo Governo do Estado era a de falta de pacientes. Com a redução drástica nas internações pela Covid-19, os leitos deixaram de funcionar.

No entanto, Rondonópolis, assim como todo o Estado, vem registrando aumento nos casos de Covid-19 e, consequentemente, de internações há cerca de duas semanas.

Mesmo assim, nenhum leito de UTI foi reaberto em Rondonópolis pelo Governo do Estado e os pacientes estão sendo enviados para Primavera do Leste, onde o Estado ainda mantém ativos leitos de UTI Covid.