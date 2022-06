Depois de ser colocado para a apreciação dos vereadores durante a Sessão Ordinária desta quarta-feira (15), os projetos de lei complementares do Executivo que alteram os valores da Planta Genérica de Valores em Rondonópolis, que resultam no aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), foram retirados da pauta pelo líder do prefeito, o vereador Reginaldo Santos (SD).

A ideia é que os parlamentares se inteirem melhor sobre o teor do projeto durante a semana e que ele volte na semana que vem à pauta de votação.

O vereador Subtenente Guinâncio (PSDB) chegou a apresentar um pedido de vistas do projeto, mas, diante da recepção negativa dos colegas e temendo que o mesmo acabasse reprovado pelo Plenário, o líder do prefeito preferiu retirá-lo da pauta para negociar melhor com os demais vereadores.