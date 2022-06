Poucas horas após a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito (Setrat) dar início a instalação da sinalização vertical que avisa que o tráfego de carretas e bitrens é proibido na Avenida W-11, que foi recentemente inaugurada pelo Governo do Estado e liga a BR-364 à Avenida dos Estudantes e ao Anel Viário, muitas pessoas se indignaram com a situação.

De um lado estão moradores da avenida reclamando do tráfego intenso de carretas quase dentro de suas casas e como isso pode colocar em risco a vida das pessoas.

E do outro, caminhoneiros, que reclamaram de não poderem fazer uso da via que foi prometida pelo poder público como uma continuação do Anel Viário.

Ainda no início de 2021, o A TRIBUNA apontou em reportagem a preocupação com uma possível “mistura” do tráfego de veículos pesados na área urbana com a construção da Avenida W-11.

Na ocasião, o policial rodoviário federal e especialista em trânsito, Aristóteles Cadidé, indicou que essa mistura de tráfego seria uma bomba relógio.

“Ligar o trânsito pesado com a área urbana e ainda com trechos de curvas em bairros residenciais é uma bomba relógio. Será um caos para o trânsito e segurança da população. Esta ligação pela W-11 é importante para desafogar o trânsito, mas deve-se permitir, no máximo, veículos de médio porte até 10 toneladas, como é a permissão para a Avenida Beira Rio. Uma situação desta será mais um complicador para o trânsito, pois o atual Anel Viário precisa de infraestrutura melhor com a sua duplicação, principalmente no trecho entre a Avenida dos Estudantes com a MT-130, trecho que já é considerado urbano e corta vários residenciais”, alertou Cadidé.

Mesmo diante dessa situação, o prefeito José Carlos do Pátio e o governador Mauro Mendes venderam a obra da Avenida W-11 como se fosse uma continuação do “Anel Viário”, dizendo reiteradas vezes que a avenida possibilitaria uma nova rota para tráfego pesado.

Com isso, desde a inauguração da via há duas semanas, carretas e bitrens começaram a trafegar pelo local. A situação levou moradores a começarem a reclamar do perigo a que estavam submetidos com a Setrat.

Ontem (15), logo após informar da proibição do tráfego de carretas e bitrens na Avenida W-11 e da colocação da sinalização sobre a via, o secretário municipal de Transporte e Trânsito, Lindomar Alves, afirmou que a Setrat passou a receber denúncias de moradores de 30 em 30 minutos. O temor maior é com a segurança dos moradores.