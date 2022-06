As viagens para aproveitar o feriado prolongado de Corpus Christi, celebrado nesta quinta-feira (16/06), causarão aumento no tráfego de veículos leves e redução dos pesados na BR-163 entre a véspera da data e domingo (19/06).

A alteração, de acordo com a previsão da Concessionária Rota do Oeste, para o trecho sob concessão, deve ser de até 25% de aumento para os automóveis e o mesmo percentual de redução no tráfego de veículos de carga.

Diante da estimativa, a gerente de Operações da Rota do Oeste, Bárbara Nathane, alerta aos condutores para os cuidados necessários ao trafegar em uma rodovia que é um dos principais corredores de escoamento da produção agrícola do país.

“É preciso se atentar para a situação mecânica do veículo, verificar a calibragem do estepe e dos pneus, se está portando as ferramentas auxiliares e, principalmente, transportar crianças e animais de estimação nas respectivas acomodações adequadas”, destaca Barbara.

Realizar a manutenção veicular preventiva, programar o itinerário e respeitar a sinalização de trânsito e orientações dos operadores da Concessionária em caso de obras na pista ou atendimentos a ocorrências são algumas das recomendações constantes da empresa aos usuários.

Para auxiliar na programação da viagem, a Concessionária disponibiliza boletins de tráfego com a previsão de obras e pontos com bloqueio de faixa e o 0800 065 0163, que tem informações atualizadas de bloqueios não programados.

Tráfego dia a dia – Nesta quarta-feira (15/06), se inicia o movimento de viajantes do feriado, causando um aumento de até 21% do tráfego de veículos leves na rodovia. Já os pesados devem ter um aumento de até 9%.

Já no dia que marca o feriado, 16 de junho, deve ocorrer a redução de caminhões e carretas em até 10%.

Entre sexta-feira (17/06) e sábado (18/06) o movimento da BR-163 deve se manter como o habitual, considerando a redução de veículos de carga durante os fins de semana, quando os motoristas reduzem o ritmo de trabalho. Já no domingo (19/06) deve ocorrer a maior alteração do tráfego, com as viagens de retorno mais intensas. Neste dia, o fluxo de veículos leves deve subir 25%, e o de pesados, cair na mesma proporção.

Climatempo – Apesar de pouco comum nesta época do ano, pancadas de chuva surpreenderam motoristas ao longo da BR-163/MT na última semana. A probabilidade de chover durante o feriado é baixa, mas a Rota do Oeste reforça os cuidados ao trafegar em pista molhada, quando a velocidade deve ser reduzida.