Os seis projetos de lei complementares do Executivo que alteram os valores da Planta Genérica de Valores dos imóveis, que na prática acabam por aumentar o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), estão na pauta de votação da Câmara Municipal e podem ser votados hoje (15/6).

Os projetos já têm pareceres favoráveis das Comissões de Finanças e de Constituição e Justiça e dependem de duas votações para serem aprovados.

Segundo o vereador Reginaldo Santos (SD), líder do prefeito, os aumentos não atingiriam a grande maioria dos imóveis, que continuarão com os valores que pagam atualmente, corrigindo distorções em regiões que pagariam valores abaixo do correto.

“Cerca de 85% das residências não entram nesse aumento. Para se ter uma ideia, a região da Vila Operária, a região Salmen, a região do Jardim Atlântico que já pagam o IPTU em cima de 50% a 70% do valor de venda não vão ter alteração. Mas alguns condomínios fechados de alto padrão, que pagam entre 25% a 30%, vão passar para 50% do valor de venda. E algumas regiões do Centro, terrenos próximos das Binárias da Avenida dos Estudantes, que receberam grandes investimentos recentemente, também vão pagar um pouco mais”, explicou.