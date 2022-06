A Rota do Oeste deve continuar responsável pela BR-163 em Mato Grosso por mais dois anos, período em que se dará a transição para uma nova empresa que obterá a concessão com a relicitação da rodovia.

A informação foi confirmada pela própria Rota do Oeste, pelo Ministério de Infraestrutura e pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) durante audiência pública realizada ontem (14) na Comissão de Infraestrutura do Senado Federal.

O coordenador-geral da Secretaria Nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura, Anderson Santos Bellas, explicou que ficou definido que será feita uma relicitação da BR-163, com a devolução amigável do contrato da Rota do Oeste para a União e será celebrado entre União e concessionária um termo aditivo de duração de dois anos de transição de doação.

Nesse período, a Rota do Oeste fica responsável pela manutenção e demais serviços na rodovia em todo o trecho, desde a divisa de Mato Grosso com Mato Grosso do Sul até Sinop.

Segundo Bellas, a previsão para a celebração do termo aditivo até 2024 entre Governo Federal e Rota do Oeste é de 90 dias. Ele destacou ainda que nesse período de transição de dois anos, a concessionária mantém os básicos na rodovia enquanto o Governo Federal prepara a nova licitação e contratação de uma nova empresa.

O superintendente de Infraestrutura Rodoviária (SUROD) da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Roger da Silva Pêgas, reforçou que o termo aditivo que deve ser assinado em até 90 dias com a concessionária prevê que a Rota do Oeste assuma também a manutenção e serviços do trecho entre Rondonópolis e Cuiabá, que estava sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (Dnit).

“A gente vai conseguir, no máximo em noventa dias, assinar o termo aditivo e aí teríamos 21 meses dentro desse processo de transição, no qual a CRO (Rota do Oeste) assume a totalidade dos trechos, inclusive é uma condição que a agência, o governo está colocando, ou seja, acabar com a questão — desculpa a expressão — do ‘cachorro com dois donos’, ou seja, hoje a gente tem trechos que tem duplo mando. Com a relicitação e transição o trecho será assumido integralmente, desde a divisa do Mato Grosso do Sul até Sinop pela concessionária e pela ANTT”, afirmou o superintendente da ANTT.

O presidente da Concessionária Rota do Oeste, Júlio Perdigão, informou que a empresa buscou alternativas para conseguir retomar o cronograma de duplicação previsto no contrato inicial mas, diante da mudança de cenário econômico e político, classificado por ele como tempestade perfeita, houve o recuo do BNDES em conceder o financiamento de longo prazo ao projeto.