No estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, o Avaí venceu o Botafogo por 1 a 0, na noite desta segunda-feira (13/6), pelo encerramento da 11ª rodada do Brasileirão. O triunfo fora de casa coloca o Leão em décimo lugar, com 14 pontos. O Alvinegro é o 17º colocado, com 12 pontos.

O JOGO

O Botafogo começou o duelo no ataque. No primeiro minuto, Chay aproveitou sobra e chutou pela linha de fundo. Aos 14, foi a vez de Oyama tentar em chute colocado, que foi por cima do gol.

O Glorioso voltou ao ataque aos 34 minutos. Chay recebeu passe de Daniel Borges, chutou no ângulo e Douglas defendeu. Antes do intervalo, aos 45, o Leão respondeu e balançou as redes. Kevin cobrou falta e não deu chance de defesa para Gatito.

O segundo tempo foi mais truncado. O Fogão chegou aos 13 minutos em cobrança de falta de Chay. O Avaí respondeu dois minutos depois, em chute de Pottker, que balançou as redes pelo lado de fora.

O Botafogo tentou o empate aos 24 minutos. Hugo chutou forte e Vladimir espalmou para escanteio. No fim, o Avaí segurou as investidas e garantiu o triunfo fora de casa.