Após o período de intensa reclusão por causa da pandemia de coronavírus, o rondonopolitano vai poder curtir uma boa festa junina neste final de semana.

A programação, organizada pela Secretaria Municipal de Cultura (Secult), começa na próxima quinta-feira (16), quando o Casario recebe, das 18h às 23h, diversos grupos de quadrilhas de todo o Estado de Mato Grosso para disputarem a fase classificatória da tradicional Festrilha.

Na sexta-feira (17), no mesmo horário, a competição continua e o movimento quadrilheiro agita o local com a batida do pé no chão e das mãos em palmas em um círculo dançante e colorido de vestidos rodados e camisas xadrez fazendo a festa popular pulsar em Rondonópolis.

Para escolher os vencedores, a Secult reservou o sábado (18), quando acontece a final.

Fomentado pela Federação Mato-grossense de Quadrilhas, o movimento quadrilheiro existe há mais de 15 anos e aparece nessa época, mas é fruto da preparação de um ano inteiro, durante o qual essas equipes apaixonadas pela celebração junina se dedicam à pesquisa e dão vazão à criatividade para prepararem a festividade popular que apresenta ao público danças embaladas pelas músicas típicas de São João.