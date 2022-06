Foi encontrado morto sobre a cama, nesta manhã de terça-feira (14/06) em sua residência, o rotariano Luiz Antônio Ribeiro, ex-presidente do Rotary Clube Rondonópolis Leste, causa ainda não definida, mas provavelmente um infarto.

Luiz Antônio atuou por muitos anos no ramo de materiais de construção, com a empresa FAGUS – Materiais para Construção, e sempre foi um rotariano de destaque na sociedade rondonopolitana, como sócio fundador do Rotary Clube Rondonópolis Leste e seu ex-presidente, desenvolvendo também um grande trabalho de assessoria aos governadores do Distrito 4440 de Rotary Internacional.

O velório será as 14h30 na sede do Rotary Leste, na Vila Aurora. O sepultamento será no dia 15/06.

O profundo pesar da sociedade rondonopolitana, ao qual se associa o A TRIBUNA, pelos relevantes serviços prestados pelo emérito rotariano. Maiores detalhes serão atualizados pelo site A TRIBUNA.