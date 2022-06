Acontecerá no dia 09 de julho mais uma edição do Festival da Pizza do Grupo Espírita a Caminho da Luz em Pedra Preta.

O Centro Espírita a Caminho da Luz é uma entidade filantrópica que presta serviços a comunidade e principalmente as famílias vulneráveis. São em torno de 20 famílias que são ajudadas através desse trabalho assistencial oferecida por eles.

O Festival da Pizza tem o objetivo de ajudar a melhorar a infraestrutura do Centro Espírita a Caminho da Luz e a ampliação do espaço social onde é servido o sopão gratuitamente para as famílias carentes.

A sopa é servida todos os sábados a partir das 10:00 da manhã.

O ingresso do evento custará R$50,00 e poderá ser adquirido por meio de uma das organizadoras do evento pelo telefone: (66) 9 9638-9265 (Sandra) ou no próprio Centro Espirita. O valor da direito a uma pizza de calabresa para ser retirada no local.

O evento ocorrerá na Rua Bahia, Centro, Pedra Preta/MT.