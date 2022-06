Policiais militares do 5° Batalhão recuperaram, neste domingo (12.06), 14 relógios de pulso, um notebook e três câmeras de segurança que haviam sido furtados de uma ótica, na região central de Rondonópolis. Durante diligência, os militares apreenderam ainda um veículo Gol utilizado no crime.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada via Ciosp, por uma equipe de vigilância, para se deslocar até o estabelecimento comercial, pois houve um furto no local.

Assim que os policiais chegaram, identificaram que a porta estava arrombada. Diante das características dos suspeitos, os policiais saíram em diligência e encontraram um veículo Gol branco, utilizado no crime.

O carro estava danificado, pois durante a fuga dos suspeitos se envolveram em um acidente e bateram no poste. No veículo, os policiais encontraram os objetos furtados da ótica.

Os policiais continuam em diligência para localizar os suspeitos. Os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência e demais providências que o caso requer.