A equipe de agentes de fiscalização de trânsito de Rondonópolis, se juntou ao efetivo da Polícia Militar (PM) e também do Gabinete de Apoio a Segurança Pública (GASP) para uma ação orientativa na região central de Rondonópolis. O foco da operação, são os proprietários de veículos que estão estacionados de forma irregular nas vias do centro.

A ação conjunta vai permanecer durante as próximas semanas e com o tempo os proprietários serão autuados.

“Nesse primeiro momento, o foco é a orientação, com o objetivo de fazer com que cada veículo seja estacionado no local certo para ele, liberando as vagas que são destinadas para idosos e PNEs, carga e descarga”, explicou o secretário de Transporte e Trânsito do município Lindomar Alves.