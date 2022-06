O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais (Sispmur) irá realizar uma assembleia geral na próxima terça-feira (14) e os servidores podem até optar por dar início a uma greve.

Isso porque as negociações em torno das pautas dos servidores com a Prefeitura tem avançado muito pouco e há um clima de descontentamento com a postura adotada pelo prefeito José Carlos do Pátio (PSB), que, segundo a entidade que representa os servidores, tem tentado manter negociações paralelas com setores do serviço público com o objetivo de dividir os trabalhadores.

De acordo com Geane Lina Teles, presidente do Sispmur, as negociações começaram a andar nessa última semana, mas ela reclama da postura adotada pela administração.

“Nós já tivemos uma reunião que abriu o diálogo, onde a Prefeitura apresentou uma proposta e nós já apresentamos uma contraproposta. Pedi inclusive um estudo do impacto financeiro da nossa proposta, mas para nossa surpresa, na quarta-feira (8), foi enviado um projeto para a Câmara que para nós significou que o prefeito não se importa com o trabalho do Sindicato, não se importa com a valorização dos trabalhadores e vai fazer tudo da forma que ele quiser. E não é assim que funcionam as coisas. Precisamos ter um diálogo”, afirmou, se referindo ao projeto enviado para a Câmara que propõe um aumento somente pra professores e escalonado, de forma que os professores dos primeiros anos receberão um aumento que vai até cerca de 18%, enquanto aqueles em vias de se aposentarem receberiam apenas 1,25%, proposta que não foi bem aceita pela categoria.