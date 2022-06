A data foi marcada com muito desespero e lágrimas caídas no rosto da população rondonopolitana. Neste sábado, 11 de junho, completou 27 anos do emblemático assassinato do policial militar Luiz Carlos Bispo de Camargo, que era conhecido como “Capitão Camargo”.

O “xerife” chegou em Rondonópolis na década de 90 e atuou no combate ao narcotráfico de drogas no município.

Camargo era um policial militar bastante atuante, destacava-se nos trabalhos que exercia combatendo o crime organizado e desbaratando quadrilhas. Dessa forma, teve o seu nome em evidência na corporação da Polícia Militar de Mato Grosso e na Imprensa Mato-grossense.

De acordo com o ex-repórter policial, Francisco Aparecido Franco, 55 anos, popularmente conhecido como Franco Pinheiro, que atuou na imprensa de Rondonópolis durante 25 anos, a população clamava por socorro e aguardava a vinda de uma espécie de “salvador da pátria” para Rondonópolis.

“Dois anos antes do assassinato do Capitão Camargo e sua esposa Ivete, existia na cidade um clamor popular na sociedade pedindo um nome que impusesse medo a criminalidade. Para tanto, foi designado para Rondonópolis, o Capitão Camargo, que já fazia um importante trabalho de combate ao crime na região de fronteira de Mato Grosso. A sua chegada em Rondonópolis realmente justificou a sua indicação, comandando o Serviço Reservado de Inteligência da Polícia Militar. Ele colocou realmente medo na criminalidade, conseguindo reduzir a onda de crimes que assolava a cidade, desmantelando quadrilhas de assaltantes e colocando traficantes atrás das grades”, contou com exclusividade o ex-repórter policial que trabalhava na extinta Rádio Clube AM.

“O duplo assassinato do Capitão Luiz Carlos Bispo de Camargo e sua esposa dona Ivete pegou toda a população rondonopolitana de surpresa, naquele início de noite, do dia 11 de junho de 1995. Todos estavam acostumados com as prisões resultantes do combate à criminalidade e, naquela ocasião, aconteceu justamente o contrário. Não é preciso ser um bom entendido de segurança pública para se ter uma surpresa com a situação. Todos sabiam que o Capitão não descuidava da segurança e não se sabe como naquele dia, não estava acompanhado de sua equipe”, relembra Franco Pinheiro.

Na época, as investigações apontaram que a motivação para o crime foi que o oficial da PM estava investigando o tráfico de drogas na região e, por isso, os representantes do narcotráfico se reuniram para eliminá-lo.

As investigações da PM também descobriram que os traficantes fizeram diversas reuniões e chegaram a checar os passos de Capitão Camargo.

Também alugaram uma casa próxima a das vítimas para vigiá-las melhor. No dia 11 de junho de 1995, um começo da noite de domingo, Camargo havia dispensado o Serviço Reservado de Inteligência, o colete à prova de balas e seguranças.