O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) o resultado preliminar do edital Bolsa Atleta 2022, que integra o projeto Olimpus. Com investimentos de R$ 5,04 milhões, a seleção pública visa conceder bolsas financeiras mensais a atletas de todo o Estado.

“Essa edição do Bolsa Atleta é a maior da história em abrangência, valores e quantidade de atletas atendidos. Por isso em nome do governador Mauro Mendes, em nome dos secretários que passaram pela Pasta, quero agradecer os servidores da Secel pelo empenho para efetivar essa política pública, que com certeza vai garantir ainda mais conquistas para o esporte de Mato Grosso”, expressa o titular da Secel, Jefferson Carvalho Neves.

Dentre os atletas classificados na fase de análise técnica estão moradores de diferentes municípios mato-grossenses, como Alta Floresta, Araputanga, Barra do Garças, Campo Verde, Cuiabá, Cáceres, Denise, Juara, Rondonópolis, Nobres, Nossa Senhora do Livramento, Sinop, Sorriso e Várzea Grande.

As modalidades praticadas pelos atletas também são variadas e incluem atletismo, boxe, futsal, natação, handebol, judô, karatê-dô tradicional, tênis de mesa, rugby, voleibol e wrestling. Ainda estão na lista de classificados os atletas com deficiência que atuam nas modalidades paralímpicas, tais como goalball, judô e futebol de cegos.

Todos os atletas contemplados irão receber o benefício durante 12 meses. Aos esportistas de base, há três categorias de auxílio financeiro: a Infantil, com bolsas de R$ 200; a Base, no valor de R$ 400; e a Estudantil, de R$ 800.

Para os atletas de alto rendimento, as bolsas mensais são de R$ 1.200, na categoria Nacional, e de R$ 2 mil reais, na categoria Internacional.

Com a publicação do resultado preliminar, os interessados devem ficar atentos ao prazo para interposição de recursos administrativos dessa fase de seleção, que é de dois úteis, ou seja até terça-feira (14.06).

O recurso deve ser enviado ao e-mail [email protected], conforme anexo 10 do edital. A homologação do resultado final está prevista para ser publicada no dia 23 de junho.