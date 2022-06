O Governo do Estado tem atuado para combater a insegurança alimentar da população Mato-grossense. As ações de combate à fome, realizadas pela Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania (SETASC), já beneficiaram milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Em uma iniciativa direta para as famílias carentes, o Governo entregou mais de 1,3 milhão de cestas básicas, contribuindo para que muitas pessoas tivessem alimento à mesa.

Estima-se que em Mato Grosso, de acordo com dados do Cadastro Único, há mais de 151 mil famílias vivendo na extrema pobreza.

“Em um País, em que mais da metade da população convive com a insegurança alimentar, o Governo tem procurado fazer a sua parte e ajudar os que mais precisam”, pontuou a titular da SETASC, Rosamaria Carvalho.

Uma pesquisa, divulgada nacionalmente pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan), indica que 33,1 milhões de pessoas não têm o que comer no país.

“Percorremos todo o Estado, levando alimento para a mesa das famílias Mato-grossenses, em conjunto com as secretariais municipais. Conhecemos realidades de pessoas, que sobrevivem com pouco ou passam fome”, acrescentou Rosamaria.

Ela lembra que, além das cestas básicas, o Governo do Estado beneficiou 100 mil famílias com transferência de renda. Pelo cartão Ser Família Emergencial, os beneficiários recebem R$ 200 reais, a cada dois meses, exclusivamente para a compra de alimentos. As pessoas contempladas estão incluídas no Cadastro Único das Políticas Sociais do Ministério da Cidadania (CadÚnico) e recebem até R$ 79 por mês.