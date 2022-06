Já os mercados, supermercados e açougues poderão abrir suas portas de 8 horas até as 18 horas, devendo pagar as horas normais para seus trabalhadores.

Esse feriado foi acertado em convenção coletiva entre os patrões e empregados do comércio local e a abertura do comércio será facultativa.

Esse feriado foi acertado em convenção coletiva entre os patrões e empregados do comércio local e a abertura do comércio será facultativa.

Já, no caso dos órgãos públicos, tanto do Estado como do Município, eles estarão fechados no Corpus Christi e devem funcionar apenas os serviços essenciais, como ao da área da segurança e da saúde. Em âmbito local, Dia de Corpus Christi é considerado feriado municipal, segundo a Lei 858/1982.

SOBRE A DATA

O Corpus Christi, que significa Corpo de Cristo, é uma festa da Igreja Católica criada a partir do século 13 e que tem por objetivo celebrar o mistério da eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo.

Ela acontece sempre 60 dias depois do Domingo de Páscoa ou na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, em alusão à quinta-feira santa quando Jesus instituiu o sacramento da eucaristia. Nesse dia são feitos os tradicionais tapetes de materiais variados nas ruas das cidades.