Entre os dias 8 a 11 de junho, a Cooperativa Sicredi Integração MT/AP/PA realiza para os associados e comunidade de Rondonópolis, um feirão especial de materiais de construção, placas de energia solar, veículos e máquinas agrícolas novas e seminovas.

As demais agências da cooperativa também estão participando do Feirão, para saber mais procure a agência Sicredi do seu município.

O evento tem a exposição na unidade do Sicredi Vila Aurora, localizada na Rua Fernando Corrêa da Costa e proporciona condições especiais de pagamento. As ofertas estão disponíveis durante os quatro dias, de quarta (8) a sexta-feira (10) das 09h às 21h e no sábado (11), até às 16h.

Ao todo, 54 empresas estão expondo produtos e serviços, incluído o atendimento no segmento de motos e saúde. Além disso, na hora da compra, os associados tem a facilidade nas taxas de pagamento, além de acesso a linhas de créditos especiais.

“Queremos proporcionar condições seguras aos associados. E nesta linha que estamos trabalhando, para facilitar e desburocratizar o acesso a linhas de crédito, financiamento ou empréstimo”, explica o presidente da Cooperativa Sicredi Integração MT/AP/PA, Marco Túlio.

De acordo com o gerente, Edson Carlos Alves, no feirão, há a junção de diversas empresas em um só ambiente. “Essa é a experiência de ter em um só ambiente lojistas apresentando produtos, serviços e tecnologias que se juntam com as condições oferecidas por nós”.

Para ter acesso à linha de crédito especial, os interessados que residem em Rondonópolis-MT podem visitar a exposição e para os que não residem, deverão se dirigir até a agência Sicredi do município ou entrar em contato pelo WhatsApp (51) 3358-4770 para aproveitar e saber mais.