O ministro da Economia, Paulo Guedes, admitiu que o governo federal não dará aumento para o funcionalismo público neste ano, mas que “logo” será possível conceder reajuste “para todo mundo”. A declaração foi feita durante a 2ª edição do Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento, promovido pela Associação Brasileira de Supermercados.

O próprio presidente Bolsonaro já havia dito, nesta semana, que, “ao que tudo indicava”, o aumento salarial para servidores não seria possível em 2022. Em março, as alas política e econômica do governo concordaram em conceder reajuste linear de 5% para todos os servidores federais – ao custo de R$ 6,3 bilhões só neste ano.

FALANDO NELE

O ministro da Economia, Paulo Guedes, pediu, a empresários do setor de supermercados o congelamento de preços até 2023. A declaração foi feita durante a 2ª edição do Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento, promovido pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras). “Nova tabela de preços só em 2023. Trava os preços. Vamos parar de aumentar os preços aí dois, três meses. Nós estamos em uma hora decisiva para o Brasil”, disse Guedes.

No mesmo evento, o presidente Bolsonaro pediu para que empresários do ramo de alimentos tenham “menor lucro possível” na produção e venda de produtos da cesta básica.

REAÇÃO

A greve dos servidores do Banco Central ganhou adesão de mais profissionais. O movimento dos funcionários que cobram valorização profissional por meio de reajuste salarial e reestruturação da carreira tem levado ao adiamento de lançamentos importantes e cancelamento de eventos.

A coluna apurou que um dos principais efeitos da greve é o adiamento do lançamento do Pix Automático, previsto inicialmente para novembro deste ano. A modalidade funcionaria de forma similar ao débito em conta, mas sem depender de convênios com bancos.

Havia previsão de que esse recurso implicaria redução no custo para empresas de telefonia e concessionárias de energia, por exemplo.

BARULHADA

A família do ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal, está de endereço novo em Brasília e tem promovido festas do barulho que estão deixando furiosos alguns de seus vizinhos. A farra mais recente foi na noite desta quarta-feira e entrou pela madrugada, com música ao vivo – forró, em alto e bom som.

No domingo passado houve outra, também barulhenta. Por saberem que a casa é da família de um ministro do STF, nenhum dos vizinhos ousou chamar a polícia até agora para tentar pôr fim ao excesso de barulho fora de hora. Em privado, porém, não faltam queixas.

PARCERIA

O presidente Bolsonaro e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se reuniram, durante a Cúpula das Américas. É o primeiro encontro entre os dois chefes de Estado desde a posse do democrata, em janeiro do ano passado. Até o momento, Biden e Bolsonaro só haviam tido contatos protocolares e mantido um certo distanciamento, sobretudo pelo presidente brasileiro ter sido aliado entusiasmado do ex-presidente Donald Trump – e questionado as eleições americanas que conduziram Biden ao poder.

Na reunião, o presidente norte-americano fez questão de frisar que “o Brasil é uma nação que traz muitas oportunidades para ambos os países” e prometeu ajuda no financiamento para preservação da Amazônia.

VARÍOLA DOS MACACOS

Foi confirmado oficialmente em São Paulo, o primeiro caso de monkeypox – a varíola dos macacos – no Brasil. Trata-se de um homem de 41 anos, isolado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Ele foi testado e a confirmação da doença veio após análise do Instituto Adolfo Lutz.

O paciente viajou para Portugal e Espanha recentemente, e começou a sentir febre e dor de cabeça em 28 de maio. O governo ainda monitora um outro caso em São Paulo, de uma mulher de 26 anos, com sintomas da varíola do macaco. Seu resultado do teste ainda não saiu.

COMEMORANDO

A pré-candidata do MDB à Presidência da República, Simone Tebet, comemorou a decisão do PSDB de apoiá-la na disputa ao Palácio do Planalto. O apoio tucano à emedebista foi anunciado, após reunião da executiva do partido, aqui em Brasília.

Simone afirmou que a união entre MDB e PSDB “é um reencontro do centro democrático não agendado pela história, mas exigido por ela”. “No passado, democracia, cidadania, justiça social. Hoje, pelos mesmos valores e com a mesma urgência, unimos forças por um Brasil sem fome e sem miséria”, defendeu.

1 TRILHÃO DO AGRO

O Valor Bruto da Produção Agropecuária de 2022 deve atingir R$ 1,243 trilhão, com aumento de 2,4% em relação ao ano de 2021, com R$ 1,214 trilhão. De acordo com o Ministério da Agricultura, o melhor desempenho do setor agrícola brasileiro se deve ao aumento de preços do algodão, batata-inglesa, café-arábica e banana.

O aumento do faturamento das lavouras é de R$ 880,37 bilhões, de acordo com as estimativas do mês de maio do ministério, registrando um aumento real de 6,56%.

SEM APOIO

Ciro Gomes segue se isolando dentro de seu próprio partido. Dos 19 deputados da bancada federal na Câmara, 9 já não estão dispostos a pedir voto para o presidenciável. A razão principal é a situação que o próprio candidato está criando e se isolando cada vez mais. Incomoda aos pedetistas os duros ataques de Ciro ao ex-presidente Lula.

Já acham que ele está exagerando e num cenário que não lhe é favorável: o pedetista não cresce nas pesquisas e vê seu adversário caminhar para uma possível vitória no primeiro turno. Como quase toda bancada do PDT deverá concorrer à reeleição ninguém quer um racha com o PT.

Eles também captaram uma possível tendência de voto útil a Lula, se o quadro continuar irreversível.