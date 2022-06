Um golpe conhecido em várias partes do país pode estar sendo aplicado também em Rondonópolis. As pessoas oferecem panelas de cerâmica de “marca” por um preço atrativo, chamando a atenção dos consumidores.

Contudo ao efetivar a compra, as pessoas acabam ou comprando panelas falsificadas, ou tendo o cartão clonado, ou fazendo o pagamento maior que o combinado.

Em Rondonópolis, o A Tribuna ainda não teve conhecimento de nenhuma pessoa que efetivamente caiu no golpe. No entanto, já existem alguns relatos da oferta desse mesmo produto e com a mesma abordagem que em outros centros, podendo também ser mais um caso do golpe.

No caso mais recente que a reportagem teve acesso, a pessoa diz que foi abordada no estacionamento do Supermercado Tropical – Loja Center por uma mulher loira, aparentando ter mais de 40 anos, em um carro de luxo (camionete SW4, cor preta).

Ela relata que a mulher se aproximou do carro dela, abrindo as portas, oferecendo as panelas de “marca” por um preço atrativo, alegando ser de Belo Horizonte – Minas Gerais, e que queria “zerar” o estoque porque estava voltando para sua cidade.

O pagamento seria feito no cartão de débito, ou no cartão de crédito, oferecendo para as possíveis vítimas, um parcelamento no cartão.

Essa mesma abordagem foi relatada por outra rondonopolitana no estacionamento de uma drogaria na Avenida Presidente Médici.

Diante muitas denúncias sobre esse golpe, em várias partes do país, fica o alerta para as pessoas ao receberem essa abordagem tomarem o máximo de cuidado.