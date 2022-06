Termina hoje, dia 10 de junho, o prazo para que os produtores comuniquem ao Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso (Indea-MT) que já imunizaram os bovinos e bubalinos de até 24 meses contra a febre aftosa, como parte da primeira etapa da campanha de vacinação para a erradicação da doença.

A data é último prazo para a comunicação da vacinação e o produtor pode ser multado caso não informe ao órgão de defesa agropecuária. Essa comunicação deve ser feita via módulo do produtor, no site do Indea.

Os produtores que ainda não fazem uso da plataforma podem se cadastrar em uma unidade do Indea para poder utilizar do serviço online. Já aqueles que se utilizam, mas ainda têm dúvidas, podem entrar em contato com as unidades do Indea dos seus respectivos municípios por telefone.

Com a conclusão dessa primeira etapa de vacinação, os produtores deverão imunizar todo o rebanho somente no mês de novembro, já na segunda etapa da campanha. Após as duas etapas, Mato Grosso e outros cinco estados, além de Brasília, não precisarão mais imunizar o rebanho bovino e bubalino contra a febre aftosa.

A partir do próximo ano, a vacinação estará suspensa por decisão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), como parte do projeto de ampliação de zonas livres de febre aftosa no Brasil.