Um idoso procurado pela Justiça de Rondonópolis, região sul do Estado, pelo crime de estupro de vulnerável, foi preso pela Polícia Civil, nesta quinta-feira (09.06), em ação da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher (DEDM).

O investigado de 60 anos teve a prisão preventiva expedida pela 1ª Vara Criminal da Comarca local, após decisão judicial definitiva com pena de mais de 9 anos de reclusão em regime fechado.

O crime

Conforme apurado, os abusos sexuais ocorreram no ano de 2013, ocasião em que o suspeito era vizinho da vítima de apenas 6 anos. Ele possuía um bar e aproveitava-se dessa situação, chamava a criança para o local onde guardava mercadorias com o propósito de agradar a vítima com doces e balinhas, e aproveitava para passar as mãos nas partes íntimas da criança.

A prisão

Durante diligências os policiais civis da DEDM de Rondonópolis localizaram o foragido no bairro Jardim Rui Barbosa. Ele foi abordado em frente a uma residência no momento em que lavava um automóvel.

Em cumprimento ao mandado judicial, o idoso foi conduzido para as providências cabíveis e posteriormente colocado à disposição da Justiça.