A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem de 19 anos, por tráfico ilícito de drogas, no bairro Parque Universitário, em Rondonópolis. Na ocorrência, registrada na noite de terça-feira (07.06), foram apreendidas 42 porções de maconha.

Conforme o boletim de ocorrência, por volta de 20h30, uma equipe do Grupo de Apoio (GAP) do 5º Batalhão da PM encontrou um indivíduo em atitude suspeita, em frente a um residencial de quitinetes.

O suspeito, ao avistar a viatura, dispensou uma sacola e tentou empreender fuga em direção ao interior do imóvel.

Em rápido procedimento, os policiais militares conseguiram abordá-lo e, durante revista pessoal, encontraram 15 porções de maconha e R$ 70,00 em dinheiro. Já na sacola dispensada pelo homem, foram localizadas outras 27 porções da mesma droga e uma balança de precisão.

Diante da situação de flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à delegacia de Rondonópolis, junto com o material apreendido. No local, foi realizado o registro do boletim de ocorrência e as demais providências cabíveis do caso.

Disque-denúncia

A sociedade pode contribuir com as ações da Polícia Militar de qualquer cidade do Estado, sem precisar se identificar, por meio do 190, ou disque-denúncia 0800.065.3939.