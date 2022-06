A Polícia Militar (PM) divulgou que houve uma sensível diminuição no número de acidentes de trânsito em Rondonópolis no mês de maio deste ano em relação ao mês de abril, com a redução de 33% nos acidentes com danos materiais, de 42% nos acidentes com lesão corporal e de 35% no número de mortes.

O principal motivo seria a retomada das apreensões de veículos irregulares, o que por sua vez somente foi possível após o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) ter disponibilizado um novo pátio de apreensões.

De acordo com o tenente-coronel Gleber Cândido Moreno, comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar, essa redução nos números de acidentes é resultado direto da retomada das apreensões de veículos irregulares.

“Esses números mostram a redução dos acidentes com danos materiais, dos acidentes com lesão corporal e dos acidentes de trânsito com vítimas fatais dentro do perímetro do município de Rondonópolis. E a comparação feita foi entre abril de 2022 e maio de 2022. E porque esses dois meses? Porque em abril ainda não tínhamos pátio e em maio já tínhamos pátio”, explicou o oficial da PM, que informou ainda que os dados percentuais foram obtidos a partir de dados que são da Polícia Judiciária Civil, que não autorizou a divulgação dos números absolutos.

Cândido conta que as ações da PM realizadas no trânsito são voltadas para a segurança pública e que as principais irregularidades encontradas, e que levam a apreensão dos respectivos veículos, são documentos em atraso ou ausência da documentação, veículos adulterados, condutores sem CNH e direção perigosa.

“E eu acredito que esse tipo de operação tem relação direta com a redução desses três tipos de acidentes. Esse é o nosso entendimento e as operações vão continuar”, externou.

Ele conta que somente no final de semana passado, foram apreendidas 17 motos no último final de semana, todos numa lanchonete que fica no bairro Coophalis e onde se reúnem centenas de jovens aos finais de semana, e quando uma grande parte dessas pessoas costuma realizar manobras arriscadas, como empinar suas motos na via pública e outras infrações.