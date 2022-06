Cinco pessoas que atuavam na venda de entorpecentes em Rondonópolis (212 km a sul de Cuiabá) foram presas pela Polícia Civil na tarde de segunda-feira (06/06), após ação da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF).

Três homens de 29, 24 e 23 anos e duas mulheres de 28 e 22 anos, foram autuados em flagrante por tráfico e associação para o tráfico de drogas. Com os suspeitos foram apreendidas porções de entorpecentes, dinheiro, celulares, entre outros objetos.

Os policiais civis realizavam diligências quando identificaram um grupo de pessoas que vinha atuando no comércio de drogas na região central de Rondonópolis, conhecida como “faixa de gaza” ou “cracolândia”.

No decorrer das investigações, a equipe constatou o aumento do número de usuários no local, incidindo em um aumento considerável de crimes patrimoniais no centro da cidade, onde os usuários praticam delitos para vender ou trocar por entorpecentes.

No final da tarde de segunda-feira (06), os investigadores faziam monitoramento quando visualizaram a comercialização intensa de substâncias ilícitas no local. Na sequência foi realizada a abordagem dos cinco envolvidos na posse de dez porções de pasta base, uma porção de maconha, dinheiro e aparelhos celulares.

Conforme apurado o grupo também é apontado por recrutar usuários para vender drogas, em troca de porções de pasta base de cocaína. Diante do flagrante, os três homens e as duas mulheres foram levados até a DERF de Rondonópolis.

Os conduzidos foram interrogados e autuados pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Após a confecção dos autos, os presos foram colocados à disposição da Justiça.