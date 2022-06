A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios de Rondonópolis, concluiu nesta semana o inquérito de um duplo homicídio ocorrido em Rondonópolis, em fevereiro deste ano, e indiciou duas pessoas por homicídio duplamente qualificado, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa.

Segundo informou a Polícia Civil, as vitimas Genival Ferreira de Souza, 40 anos, e Giovanna Martins de Souza, 16 anos, pai e filha, foram surpreendidas no interior do estabelecimento comercial, denominado “LM”, no bairro Conjunto São José 1. Dois homens armados efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas.

Conforme a investigação conduzida pela DHPP, dias antes de sua morte, Genival foi ameaçado por criminosos para que encerrasse as atividades de jogo do bicho na região, uma vez, que uma facção criminosa passaria a comandar todos os jogos de apostas no município.

De acordo com a Polícia Civil, os autores foram identificados como Lucas Soares Dias e Edresson Fabio Veira. Lucas também tem um mandado de prisão em aberto pelo envolvimento no homicídio de Marco Aurélio da Silva, ocorrido em outubro do ano passado.

A Polícia Civil pede a colaboração da população com informações que auxiliem na localização dos foragidos.