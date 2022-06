Pessoas com idade entre 35 e 44 anos representam 21,9% do eleitorado de Rondonópolis. Ainda há 9,9% do eleitorado da cidade com idade entre 60 e 69 anos; 8% entre 21 e 24 anos; 4,7% entre 70 e 79 anos; 4,5% entre 18 e 20; 1,4% com mais de 79 anos; 0,8% com 17 anos; e, 0,5% com 16 anos.