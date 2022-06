A Comissão Eleitoral da Universidade do Estado de Mato Grosso divulgou, nesta quarta-feira (08.06), o resultado final da eleição para a reitoria da Unemat. Os eleitos foram a professora Vera Maquêa e o professor Alexandre Porto, com 53,95% dos votos válidos.

A cerimônia de posse da chapa eleita será no dia 16 de dezembro, após Publicação do Decreto de nomeação pelo Governo de Mato Grosso. O mandato da chapa eleita terá início em 1º de janeiro de 2023 e vai até 31 de dezembro de 2026.

O resultado final do processo eleitoral deverá ser homologado pelo Conselho Universitário (Consuni), que será realizado em data a ser divulgada posteriormente.

“Reafirmamos nosso compromisso de trabalhar com afinco, cada dia de nossa gestão, para fortalecer ainda mais a Unemat, essa grandiosa universidade. Nosso empenho será valorizar as pessoas, estreitar relações transformadoras com a sociedade, democratizar o conhecimento, aprimorar a gestão participativa e educar para a vida, compromissos que assumimos como estruturantes da nossa proposta de ação gestora”, destacou a reitora eleita.

As eleições ocorreram em 1º de junho. O total de 6.516 professores, profissionais técnicos e alunos compareceram a 63 urnas distribuídas em 39 cidades em todo o Estado.

A Chapa 1 (do professor Roberto Arruda e professora Rinalda) obteve 35,56% dos votos válidos e a Chapa 3 (prof. Celso Fanaia e prof. Nivaldo Teodoro), teve 10,49%.