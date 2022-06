Marildes elogiou a conclusão da obra da Avenida W-11 pelo Governo do Estado, que foi inaugurada na sexta-feira (3) por Mauro Mendes, mas aproveitou a oportunidade de lembrar o gestor estadual da necessidade do hospital.

Apesar de ser uma das principais demandas para a cidade, diante da falta de estrutura do Hospital Regional de Rondonópolis para atender a atual demanda de pacientes, que ficam constantemente em filas aguardando leitos e vagas para realização de cirurgias, não houve nenhum indicativo por parte do Governo do Estado sobre a possibilidade de resolver essa questão.

Na última semana, o A TRIBUNA voltou a mostrar as dificuldades enfrentadas pelos pacientes que aguardam vagas no Regional. Na ocasião, 12 pacientes estavam dormindo em cadeiras e sofás na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) por vários dias enquanto esperavam vagas para realização de procedimentos ortopédicos no Hospital Regional.

Mesmo diante do anúncio recente da Secretaria de Estado de Saúde (SES) de que mais 13 leitos de enfermaria foram reabertos no Regional, já que deixaram de atender exclusivamente pacientes com Covid-19, a falta de vagas no hospital continua sendo um problema.

Além disso, sem estrutura para atender toda a demanda, a falta de vagas se tornou recorrente e, com a UPA também saturada, pacientes acabam vivenciando um verdadeiro martírio.

O problema é grave, e hoje também se fala na necessidade de buscar a construção de mais uma UPA para atender a cidade. A vereadora Marildes, que já foi secretária municipal de Saúde na gestão do ex-prefeito Percival Muniz e conhece a situação e da saúde no Município, explicou à reportagem do A TRIBUNA que a superlotação na UPA não é uma realidade nova e que ainda quando era secretária o problema existia.

“Nós temos uma UPA de porte 3, que é definida para atender uma população de 150 a 250 mil habitantes e, por isso, a cidade conta com apenas uma UPA, diferente do que ocorre em Cuiabá, por exemplo, que conta com várias UPAs de porte 2 e, por esse motivo, tem unidades em alguns bairros. O atendimento na capital é descentralizado”, afirmou.

Apesar disso, a vereadora ressaltou que o fato de Rondonópolis contar com uma UPA de porte 3 não impede que a cidade possa conseguir junto ao Ministério da Saúde a construção de mais uma unidade. “Pode ser feito, mas é preciso vontade política e planejamento. Eu acredito que isso poderia, sim, ser feito”, disse.