Único veículo de comunicação de Mato Grosso a possuir o título de acervo cultural de Mato Grosso aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo Governo do Estado, o Jornal A TRIBUNA completa hoje (7/6) os seus 52 anos de fundação e circulação.

A sua edição número 1 circulou no dia 7 de junho de 1970 e de lá para cá foram 11.016 edições registrando diariamente o cotidiano da sociedade rondonopolitana, contribuindo com o seu progresso e registrando os momentos mais importantes da vida da cidade.

Fundado pelo jornalista Aroldo Marmo de Souza, inicialmente com o nome de “Tribuna do Leste”, pois na época Rondonópolis era parte da região Leste do Estado, que ainda não tinha sido dividido. Foi a partir de 1978, após a divisão, que assumiu o nome de A TRIBUNA, que mantém até hoje.

No início, o periódico funcionava em uma modesta sede, que ficava na Rua João Pessoa, e contava com apenas uma máquina tipográfica, que ainda por cima era arrendada.

A primeira atualização tecnológica ocorreu quando começou a usar máquinas de linotipo, em 25 de dezembro de 1973. Poucos anos depois, em 1978, trouxe para o estado a primeira impressora off-set, que ainda era improvisada.

Foi somente a partir de 1991 que o A TRIBUNA conseguiu comprar uma impressora off-set de grande porte e em 1997 adquiriu um grande conjunto de impressora rotativa, passando a circular no padrão dos grandes jornais em 1998.

Sempre antenado e sempre procurando inovações que valorizem o A TRIBUNA e pensando na praticidade para milhares de seus leitores, mais recentemente, em junho de 2020, adotou um novo formato, mais compacto e que facilita a leitura e o manuseio do jornal, adotando mais páginas coloridas e se tornando mais moderno no visual e no formato, mas sempre mantendo a sua principal identidade: a clareza e a confiabilidade de suas informações, sem as quais não conseguiria ter atingido a longevidade que atingiu nesse seleto e concorrido mercado.