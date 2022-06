Rondonópolis gerou 353 novas vagas de trabalho com carteira assinada em abril. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Governo Federal e foram divulgados ontem (6).

Com 4.049 admissões e 3.696 desligamentos em abril, Rondonópolis foi a terceira cidade de Mato Grosso em geração de empregos, atrás de Cuiabá, que abriu 1.490 novas vagas de trabalho e Sinop, com 648 vagas abertas no mês.

Este foi o quarto mês do ano que Rondonópolis apresentou saldo positivo na geração de empregos. Em janeiro, a cidade promoveu a abertura de 920 novos postos de trabalho formais; em fevereiro foram abertas 939 novas vagas de emprego; e, em março, 403 novas vagas. No primeiro quadrimestre do ano, o total de novos postos de trabalho abertos na cidade foi de 2.615.

Em abril, os dados do Caged apontam que os melhores resultados na geração de empregos foram os setores de serviço e comércio. O setor de serviços foi o responsável pela criação no mês de 270 novos postos de trabalho, seguido do comércio, que promoveu a abertura de 109 novas vagas.

Ainda com saldo positivo na geração de empregos em abril ficou o setor industrial, que criou 29 novas vagas de trabalho com carteira assinada na cidade.