Completando hoje 52 anos de existência, o A TRIBUNA sempre procurou se manter como uma referência para os rondonopolitanos, que podem contar com o periódico para se informar e para divulgar as suas lutas por melhorias.

Nessas mais de cinco décadas, se firmou como de fundamental importância para o crescimento da cidade e como um instrumento do desenvolvimento local, adquirindo enorme relevância para setores essenciais, como a economia e a política, e principalmente se tornando marcante na vida das pessoas.

Hoje professora universitária aposentada, a historiadora Laci Alves é uma das admiradoras confessas do A TRIBUNA e que já desenvolveu pesquisas usando o seu acervo de notícias como material para seus trabalhos.

“Eu assinei o A TRIBUNA em 1982, se não me engano, e desde então ele faz parte do meu dia a dia. Leio todos os dias e é uma alegria para mim. Eu fiz um projeto de pesquisa para a faculdade, que foram quatro anos de pesquisa, e peguei todas as fotos da cidade que saíram no Jornal, fotos aéreas, fotos de eventos, de inaugurações, que me ajudaram a recompor um pouco como foi o crescimento da cidade pelo Jornal. Nós organizamos umas pastas com essas imagens e hoje fazem parte do Núcleo de Documentação Histórica da UFR”, contou a Historiadora.

“E outro foi contando como é que foi a luta pela implantação da UFR. Esse foi um trabalho fantástico! Eu peguei todos os recortes sobre essa luta e quando a (ex-presidente) Dilma esteve aqui, nós entregamos uma cópia para ela. Isso ajudou muito na luta. Foi de extrema importância a participação do A TRIBUNA no registro dessa luta, porque a fundamentação da criação da UFR tem em anexo esses recortes todos, as reportagens que foram feitas. Além disso, tem uma importância ímpar em todas outras lutas da cidade”, completou Laci Alves.

A historiadora relembra outro momento marcante da história local, que foi quando o já falecido e saudoso jornalista João Batista de Toledo encampou a luta pelo reconhecimento da data de fundação da cidade.

“E foi justamente a insistência dele, por meio do Jornal A TRIBUNA, que fez com que a gente fosse atrás da documentação e que os vereadores acabaram criando a lei que instituiu a data de 10 de agosto como a data da fundação de Rondonópolis. O A TRIBUNA tem sido uma fonte imensa de dados e de registro de tudo o que acontece na cidade. Só tenho que agradecer”, externou.

Um dos novos expoentes da política local, o deputado estadual Thiago Silva (MDB) é outro leitor do A TRIBUNA que reconhece a sua importância no contexto da sociedade local e estadual.

“Sou leitor assíduo do Jornal A TRIBUNA. Desde bem jovem sei da importância histórica deste periódico, que, além de levar informações com credibilidade, divulga cobranças pontuais com transparência para o desenvolvimento de Rondonópolis e região. Parabenizo toda a diretoria e seus colaboradores pelo excelente trabalho prestado nestes 52 anos alcançados por este veículo de comunicação que considero ser um dos mais importantes de Mato Grosso”, testemunhou.