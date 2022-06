Uma nova tendência de alta em casos da Covid-19 já começa a preocupar cidades de Mato Grosso e de outros locais do país. Em Cuiabá, por exemplo, o prefeito Emanuel Pinheiro marcou nova reunião do Comitê de Gestão de Crise e deve debater medidas para conter a elevação de transmissão do vírus. São Paulo (SP) também já adotou medidas e as aulas voltaram a ser suspensas na forma presencial, sendo adotado novamente o ensino remoto.

Em Rondonópolis, a situação seguiu uma tendência de alta ao longo desta última semana. Levantamento do A TRIBUNA junto aos boletins epidemiológicos da Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde, divulgados nas últimas duas semanas, mostra a elevação no número de novos casos da doença registrados na cidade.

O aumento na média de casos diários da Covid-19 em Rondonópolis nesta última semana chegou a 241%.

Enquanto na semana compreendida entre os dias 20 e 27 de maio foram registrados um total de 12 novos casos da doença na cidade, média diária de 1,7 casos, na semana atual, entre os dias 27 de maio e 3 de junho, o total de casos registrados subiu para 41, média de 5,8 casos por dia.

Somente nas últimas 24 horas, 11 novos casos de Covid-19 foram confirmados em Rondonópolis. O número de casos em apenas 24 horas é praticamente o mesmo do registrado ao longo de toda a semana entre 20 e 27 de maio, quando 12 casos foram confirmados.

Com o aumento de novos casos da doença, consequentemente a quantidade de pessoas atualmente com casos ativos de Covid-19 na cidade subiu de 8 em 20 de maio para 29 pessoas nesta sexta-feira (3). Crescimento de 262,5% na quantidade de casos ativos.