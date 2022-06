1 de 5 Reportagem do A TRIBUNA “Absurdo! Moradores de mais de 1 mil casas acionam Justiça por problemas”, publicada na edição desta sexta-feira (3), que mostra que famílias contempladas com casas em residenciais do programa Minha Casa Minha Vida de Rondonópolis estão buscando a Justiça em função de danos e vícios construtivos nas residências, teve ampla repercussão nas redes sociais e no site do jornal na internet. Até o momento, 1.074 moradores já entraram com processos na Justiça Federal cobrando indenizações pelos danos de construção das casas desde quando entregue aos contemplados. Conforme reportado, a grande quantidade de ações levou o Ministério Público Federal (MPF) a abrir um inquérito civil para apurar o caso. As ações são de moradores dos residenciais Mathias Neves, Dom Osório, Dona Neuma e Altamirando, todos construídos pelo programa Minha Casa Minha Vida via Caixa Econômica Federal. Em comentário, a leitora Andressa Maia destacou a péssima condição das construções das casas nesses residenciais e disse: “Isso porque vocês não viram de perto o que a gente passa com essas casas que muitos falam que a gente ganhou, mas não ganhamos nada, pois pagamos”. A leitora lembra aqui que as famílias contempladas com casas nestes residenciais pagam parcelas mensais para a Caixa Econômica Federal. Já Cimar Reis ressaltou a demora da Caixa em resolver os problemas. “Agora vamos ver quanto tempo mais a Caixa vai enrolar para resolver tudo isso?”, questionou.

A Ediane Souza pontuou em seu comentário no Facebook sobre o prazo para a Caixa dar uma resposta aos atingidos: “vão enrolar mais um pouquinho a gente. O povo tá nem aí”. Depois externou que fica dignada com as casas que ficam fechadas, não moram ninguém e muitos precisando de uma moradia.

