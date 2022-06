O esperado lançamento da obra de recuperação e duplicação do Anel Viário de Rondonópolis não se concretizou por ocasião da visita do governador Mauro Mendes (União Brasil), que esteve na cidade na tarde da última sexta-feira (3) para inaugurar a obra da continuação da Avenida W-11.

Ele aproveitou para lançar um outro pacote de obras no município, mas não chegou a falar nada sobre a obra de recuperação e duplicação do Anel Viário.

A continuação da Avenida W-11 ligará a região do bairro Sagrada Família com a BR-364, já na saída para Pedra Preta. Apesar de pronta, chama atenção o fato de o prolongamento da W-11 até a BR-364 não dispor de iluminação pública alguma. Os usuários da cidade terão de usar no trecho no período noturno na escuridão.