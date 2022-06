O estudo geológico no leito do Ribeirão Arareau, primeira etapa para a construção da nova ponte na Avenida Arnaldo Estevão sobre o referido manancial hídrico, já foi concluído. A informação é do vereador Adonias Fernandes (MDB), que informou também que a Prefeitura já deu início à elaboração do projeto de engenharia e que o próximo passo será licitar a obra, que é aguardada há anos pela população. “Foi contratada uma empresa de Cuiabá, que fez esse estudo geológico e já passou para a Prefeitura. Agora, o Município está trabalhando na elaboração dos projetos de engenharia para poder licitar em seguida. A equipe da Sinfra trabalha nos dados técnicos e em breve já deveremos ter novidades sobre essa obra tão esperada”, afirmou o parlamentar. Adonias conta que após ter o seu projeto de engenharia pronto, a Prefeitura precisaria definir se correria atrás de um convênio estadual ou federal para viabilizar recursos financeiros para a construção da ponte, mas Adonias Fernandes aponta que a obra pode ser bancada com recursos próprios do Município.

“A Prefeitura pode optar por correr atrás de recursos, mas isso pode ser feito com recursos próprios também. Eu vou lutar para que seja usado recursos do empréstimo do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento), porque a Prefeitura fez um empréstimo de R$ 107 milhões e ainda tem dinheiro em caixa. Mas isso é apenas a minha posição e para mim, o que importa é ter o projeto em mãos”, completou.

