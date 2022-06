O vereador Investigador Gerson (MDB) está inconformado com a pressão que o prefeito José Carlos do Pátio (PSB) está fazendo sobre os parlamentares para vincular um possível aumento para os servidores municipais, que estão em ameaça de greve, com os projetos que revisam a Planta Genérica de Valores do Município e que, na prática, aumentam os valores do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

De acordo com o parlamentar, o prefeito se reuniu com os vereadores na manhã da última quarta-feira (1/6) e os pressionou a aprovarem os projetos que aumentam o IPTU em troca de o Executivo dar o aumento cobrado pelos servidores públicos municipais.

“Eu não concordei com essa verdadeira chantagem que o prefeito está fazendo com os vereadores. A princípio, nem sou contra essa revisão que vai aumentar o IPTU, que é algo que vamos estudar melhor ainda, mas condicionar o aumento para os servidores com a aprovação desses projetos não tem nada a ver e não concordo”, expôs o vereador.

Gerson diz considerar o momento inoportuno para se discutir um aumento nos impostos municipais, principalmente usando a justificativa de que o aumento seria necessário para a Prefeitura custear o pagamento dos valores a mais para os servidores.