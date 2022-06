Mais uma vez pacientes estão reclamando da espera por procedimentos ortopédicos no Hospital Regional de Rondonópolis. Na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), conforme a coordenação, 12 pacientes ortopédicos aguardavam vagas na unidade para serem transferidos.

Com a UPA também saturada pela alta demanda, pacientes estavam dormindo em cadeiras e sofás, por falta de leitos.

Mesmo diante do anúncio recente da Secretaria de Estado de Saúde (SES) de que mais 13 leitos de enfermaria foram reabertos, já que deixaram de atender exclusivamente pacientes com Covid-19, a falta de vagas no hospital continua sendo um problema.

Sem estrutura para atender toda a demanda, a falta de vagas no Hospital Regional se tornou recorrente e com a UPA também saturada, pacientes acabam vivenciando um verdadeiro martírio.