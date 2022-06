O vereador por Rondonópolis, Reginaldo Santos (SD), aproveita a visita do governador, Mauro Mendes (UB), à cidade, nesta semana, para cobrar que a gestão estadual compense em investimentos o maior município do interior do estado, em virtude do prefeito Zé Carlos do Pátio (SD) estar assumindo sozinho diversas frentes de trabalho que em outras localidades consomem orçamento de Mato Grosso.

O parlamentar avalia que Mauro tem feito um trabalho importante de recuperação de Mato Grosso, principalmente em relação às finanças, mas expõe que há um sentimento local de dívida, por parte da população, em relação a importância regional da cidade e da precariedade ainda encontrada, sobretudo no que diz respeito a setores essenciais, como a saúde. Reginaldo cobra um novo Hospital Regional para a cidade.

“O Hospital Regional que aí está, obra de quando o governador era Carlos Bezerra, cumpriu o seu papel, mas não consegue mais atender nossa cidade e os municípios que o cercam. Não adianta uma nova fachada, colocar letreiros, embelezar… Não há leitos suficientes, pacientes fraturados estavam sendo obrigados a conviver com dor, aguardando cirurgia, porque a estrutura física da unidade de saúde não comporta mais. O prefeito Zé do Pátio tem tomado a iniciativa de pagar com recursos próprios hospitais em Cuiabá para diminuir a agonia do povo e fazer os procedimentos. Não dá mais”, elencou o vereador.