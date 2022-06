As famílias apontam que as casas têm problemas de rachaduras, nas janelas, infiltrações, dentre outros. Para verificar a situação, o MPF está requisitando que a Caixa Econômica Federal apresente um cronograma para a realização de vistorias nos residenciais para que sejam dimensionados o tamanho e a veracidade dos problemas alegados por moradores nas mais de 1 mil ações propostas na Justiça Federal.

O Residencial Mathias Neves conta com 960 casas que foram entregues para os moradores em 2015. Já, o Residencial Dom Osório foi concluído e entregue para as famílias beneficiadas em 2011 e conta com 500 casas. O Residencial Altamirando conta com 257 casas e foi entregue em 2012. O mais novo é o Residencial Dona Neuma, que foi entregue aos moradores em 2021 com 470 casas.

FAMÍLIAS RECEBERAM CASAS COM PROBLEMAS

No Residencial Mathias Neves, por exemplo, a presidente do bairro, Sibele Araújo, explica que cerca de 500 casas foram entregues com avarias e problemas diversos, que vão desde rachaduras em paredes, pisos que se soltam, vazamentos em encanamentos, entre outros.

“Praticamente todas as casas tinham problemas com vazamentos nos banheiros, os aquecedores solares das casas nunca funcionaram. Eram os mais diversos problemas”, detalha.

Sibele conta ainda que desde o início muitas famílias buscaram resolver a situação. Nos dois primeiros anos, as tentativas ocorreram junto à construtora que foi a responsável pelas obras do residencial, mas ela explica que alguns reparos eram feitos, porém os problemas não eram resolvidos.

“Muitos moradores acabam gastando para resolver, mas sabemos que existe seguro e que as famílias têm o direito de receber”, diz.

Foi em função da não resolução dos problemas que muitos moradores, segundo a presidente do bairro, decidiu procurar a Justiça. “Pelo levantamento que temos vão ser cerca de 500 ações somente de moradores do Mathias Neves”, conclui.

AÇÕES FORAM PROPOSTAS POR UM ÚNICO ESCRITÓRIO

Todas as 1.074 ações que foram propostas por um escritório de advocacia com sede em Cuiabá. O Jornal A TRIBUNA entrou em contato com o advogado Daniel Mello dos Santos, que representa o escritório, e ele informou que as ações fazem parte do projeto Minha Casa Meus Direitos, que é coordenado no país pela Associação Brasileira dos Direitos Coletivos e Individuais (ABDC).

A intenção seria a de garantir que os moradores dos residenciais do programa Minha Casa Minha Vida de todo o Brasil pudessem cobrar na Justiça direitos em caso de problemas construtivos nas casas entregues por meio do programa.

Conforme a ABDC explica em informes publicitários, a associação mantém parcerias com escritórios de advocacia para atender os moradores beneficiados pelo programa que receberam casas com problemas de construção.

Ainda, segundo a associação, metade dos imóveis entregues pelo programa em todo o Brasil contam com problemas de construção.

Em Mato Grosso, a ABDC firmou parceria com o escritório de Cuiabá para que fossem propostas as ações judiciais dos moradores.

CAIXA AGUARDA POSICIONAMENTO DE SETOR JURÍDICO

A reportagem do A TRIBUNA entrou em contato com a assessoria de imprensa da Caixa Econômica Federal, que informou que já acionou o setor jurídico para que possa se posicionar sobre o inquérito aberto pelo MPF e as condições das casas desses residenciais.