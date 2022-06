A operação foi iniciada no dia 23 de maio e contou com as forças integradas de 449 policiais militares e civis de oito municípios, sendo seis da Risp 2 (Acorizal, Jangada, Nobres, Poconé, Rosário Oeste e Várzea Grande) e dois da Risp 4 (Dom Aquino e Jaciara).

A Operação Integrada Salutem, realizada nas Regiões Integradas de Segurança Pública (Risps) 2 e 4, com sede em Várzea Grande e Rondonópolis, respectivamente, terminou nesta semana com a prisão de 67 suspeitos, apreensão de armas, drogas e veículos, recuperação de 47 cabeças de gado furtadas e desarticulação de uma quadrilha especializada em furto de combustíveis, que atuava na região Sul do estado.

Furto de combustíveis

Durante a operação no município de Jaciara, as forças policiais recuperaram 7.880 litros de combustível e uma carreta nove eixos, com placa de Sorriso, utilizada para o transporte do combustível furtado. O fato ocorreu no último sábado (28/05), quando equipes policiais encontraram a carreta parada em um posto de combustível abandonado, próximo ao km 300 da BR-364/163.

Um dos suspeitos, que estava no veículo, reagiu à abordagem e entrou em confronto com os policiais, vindo a óbito após ser socorrido e encaminhado ao hospital do município. Outras duas pessoas foram presas no local, um deles apontado como líder da organização criminosa.