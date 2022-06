O prefeito José Carlos do Pátio (PSB) enviou para a Câmara Municipal uma série de projetos de lei que alteram a Planta Genérica de Valores do Município, que na prática aumentam o valor do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) em grande parte dos imóveis da cidade.

Os projetos tramitarão pelas comissões da Casa de Leis, onde poderão ser debatidos, antes de irem para a votação em Plenário.

De acordo com o líder do prefeito na Câmara, Reginaldo Santos (SD), os seis projetos objetivam readequar a Planta Genérica de Valores do Município, aumentando os valores cobrados, que estariam defasados.

“Hoje, Rondonópolis, proporcionalmente em Mato Grosso, só ganha de duas cidades em termos de arrecadação própria. Esse aumento não atingirá toda a cidade e cerca de 90% das pessoas não serão atingidas com essa atualização”, garante o vereador.

Ele explica que, no caso da região da Vila Operária, os proprietários de imóveis pagam IPTU referente a cerca de 60% do valor de venda desses imóveis, enquanto outras regiões pagam entre 25% a 30% desse valor de IPTU, diferença que os projetos do Executivo pretendem corrigir.